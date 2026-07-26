26 Июля 2026
RU

"Ювентус" интересуется Бруну Фернандешем - СМИ

Мировой футбол
Новости
26 Июля 2026 01:50
10
"Ювентус" интересуется Бруну Фернандешем - СМИ

"Ювентус" рассматривает вариант с приобретением капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, главный тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти видит в 31-летнем португальце игрока, способного добавить креативности и лидерских качеств в состав туринцев. Однако отмечается, что Фернандеш близок к новому контракту с "Манчестер Юнайтед". "Ювентус" обсуждал ситуацию футболиста с его представителями, но сумма трансфера и обеспечение зарплаты сопоставимого уровня представляют серьезную проблему — особенно с учетом того, что "МЮ" может запросить за игрока от 50 до 75 миллионов евро.

Фернандеш играет за "Манчестер Юнайтед" с января 2020 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027-го. В сезоне-2025/26 в 37 матчах полузащитник забил 9 голов и отдал 22 результативные передачи.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Мексике официально отменили систему повышения в классе
01:10
Мировой футбол

В Мексике официально отменили систему повышения в классе

Единственным способом попасть в Лигу MX остается приобретение существующей франшизы или лицензии
Лионель Месси исключен из состава на Матч звезд MLS
00:50
Мировой футбол

Лионель Месси исключен из состава на Матч звезд MLS

Причины данного решения не называются
"Комо" запретил играть головой в своей академии
00:00
Мировой футбол

"Комо" запретил играть головой в своей академии

В течение сезона клуб будет отслеживать эффективность программы совместно с тренерами и семьями воспитанников
В "Реале" не исключают возможного ухода Эндрика из клуба этим летом - СМИ
25 Июля 22:20
Мировой футбол

В "Реале" не исключают возможного ухода Эндрика из клуба этим летом - СМИ

Вторую половину сезона-2025/2026 Эндрик провел в аренде во французском "Лионе"
В "Фенербахче" отреагировали на слухи об интересе к Леау и Демировичу
25 Июля 22:00
Мировой футбол

В "Фенербахче" отреагировали на слухи об интересе к Леау и Демировичу

Внимание клуба сосредоточено исключительно на ответном матче с "Гурником"
"Челси" готов заплатить более € 30 млн за 18-летнего боснийского нападающего
25 Июля 20:20
Мировой футбол

"Челси" готов заплатить более € 30 млн за 18-летнего боснийского нападающего

"Байер" готов продать Алайбеговича за общую сумму в € 40 млн

Самое читаемое

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет
24 Июля 10:26
Шахматы

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет - ВИДЕО

Выдающийся гроссмейстер оставил заметный след в истории азербайджанских шахмат

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО
25 Июля 10:14
ЧМ-2026

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО

Маркос Льоренте и Ферран Торрес отдыхают перед началом нового сезона

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"
24 Июля 17:29
Мировой футбол

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"

Лондонский клуб готов предложить за аргентинца крупную сумму и Виктора Дьокереша
Петиция об исключении Аргентины с ЧМ-2026 едва не побила рекорд Гиннесса
23 Июля 10:26
ЧМ-2026

Петиция об исключении Аргентины с ЧМ-2026 едва не побила рекорд Гиннесса

Обращение собрало более 23 миллионов подписей