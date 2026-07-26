"Ювентус" интересуется Бруну Фернандешем - СМИ

"Ювентус" рассматривает вариант с приобретением капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, главный тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти видит в 31-летнем португальце игрока, способного добавить креативности и лидерских качеств в состав туринцев. Однако отмечается, что Фернандеш близок к новому контракту с "Манчестер Юнайтед". "Ювентус" обсуждал ситуацию футболиста с его представителями, но сумма трансфера и обеспечение зарплаты сопоставимого уровня представляют серьезную проблему — особенно с учетом того, что "МЮ" может запросить за игрока от 50 до 75 миллионов евро.

Фернандеш играет за "Манчестер Юнайтед" с января 2020 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2027-го. В сезоне-2025/26 в 37 матчах полузащитник забил 9 голов и отдал 22 результативные передачи.