"Челси" готов заплатить более € 30 млн за 18-летнего боснийского нападающего

"Челси" заинтересован в покупке крайнего нападающего сборной Боснии и Герцеговины и "Байера" Керим-Сэма Алайбеговича. Лондонский клуб готов заплатить более € 30 млн за 18-летнего вингера. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Kicker.

По информации источника, "Байер" готов продать Алайбеговича за общую сумму в € 40 млн, включая бонусы за результативность. На текущий момент "синие" не согласовали условия личного контракта игрока с его представителями.

Летом 2025 года Алайбегович перешел в "РБ Зальцбург" из молодежной команды "Байера". Однако после сезона с 13 голами и четырьмя ассистами в 44 матчах немецкий клуб выкупил нападающего обратно за € 8 млн. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

На чемпионате мира – 2026 Алайбегович сыграл четыре матча, где забил гол.