25 Июля 2026
RU

"Челси" готов заплатить более € 30 млн за 18-летнего боснийского нападающего

Мировой футбол
Новости
25 Июля 2026 20:20
29
"Челси" готов заплатить более € 30 млн за 18-летнего боснийского нападающего

"Челси" заинтересован в покупке крайнего нападающего сборной Боснии и Герцеговины и "Байера" Керим-Сэма Алайбеговича. Лондонский клуб готов заплатить более € 30 млн за 18-летнего вингера. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Kicker.

По информации источника, "Байер" готов продать Алайбеговича за общую сумму в € 40 млн, включая бонусы за результативность. На текущий момент "синие" не согласовали условия личного контракта игрока с его представителями.

Летом 2025 года Алайбегович перешел в "РБ Зальцбург" из молодежной команды "Байера". Однако после сезона с 13 голами и четырьмя ассистами в 44 матчах немецкий клуб выкупил нападающего обратно за € 8 млн. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

На чемпионате мира – 2026 Алайбегович сыграл четыре матча, где забил гол.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Бывший нападающий "Карабаха" Камило Дуран оформил "гол+пас" против "Милана" - ВИДЕО
19:38
Мировой футбол

Бывший нападающий "Карабаха" Камило Дуран оформил "гол+пас" против "Милана" - ВИДЕО

Колумбийский форвард стал одним из героев товарищеской встречи
"Арсенал" нацелился на форварда "Реала" Винисиуса
18:58
Мировой футбол

"Арсенал" нацелился на форварда "Реала" Винисиуса

Рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн
Джанлуиджи Доннарумма сыграл роскошную свадьбу - ВИДЕО
16:08
Мировой футбол

Джанлуиджи Доннарумма сыграл роскошную свадьбу - ВИДЕО

На церемонии присутствовали Холанд, Ковачич и другие звезды футбола

Родри согласовал условия контракта с "Реалом" - СМИ
15:08
Футбол

Родри согласовал условия контракта с "Реалом" - СМИ

Мадридскому клубу еще предстоит договориться с "Манчестер Сити"

Дани Алвес: "Гвардиола учил нас выполнять только свою работу"
14:28
Мировой футбол

Дани Алвес: "Гвардиола учил нас выполнять только свою работу"

Бразилец рассказал о главном уроке бывшего тренера "Барселоны"

Бывший глава УАФ Андрей Павелко задержан в Братиславе
12:47
Мировой футбол

Бывший глава УАФ Андрей Павелко задержан в Братиславе

Украина начала процедуру экстрадиции футбольного функционера

Самое читаемое

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет
24 Июля 10:26
Шахматы

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет - ВИДЕО

Выдающийся гроссмейстер оставил заметный след в истории азербайджанских шахмат

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"
24 Июля 17:29
Мировой футбол

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"

Лондонский клуб готов предложить за аргентинца крупную сумму и Виктора Дьокереша
Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО
10:14
ЧМ-2026

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО

Маркос Льоренте и Ферран Торрес отдыхают перед началом нового сезона

Петиция об исключении Аргентины с ЧМ-2026 едва не побила рекорд Гиннесса
23 Июля 10:26
ЧМ-2026

Петиция об исключении Аргентины с ЧМ-2026 едва не побила рекорд Гиннесса

Обращение собрало более 23 миллионов подписей