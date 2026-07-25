Родри согласовал условия контракта с "Реалом" - СМИ

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри согласовал условия личного контракта с мадридским "Реалом".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто, футболист дал согласие на переход в испанский клуб.

При этом переговоры между "Реалом" и "Манчестер Сити" по трансферу хавбека пока не начались. Мадридцы ожидают возможности договориться с английским клубом о сумме сделки.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" может потребовать за Родри около 60-70 миллионов евро. Контракт 30-летнего полузащитника с английским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В то же время представители "Манчестер Сити" заявили, что пока не получали официального предложения от "Реала" и не вели переговоров о трансфере испанца.