Марк ван Боммел: "Для меня большая честь возглавить сборную Бельгии"

Бывший футболист сборной Нидерландов Марк ван Боммел сделал первое заявление после назначения главным тренером сборной Бельгии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Бельгийской футбольной ассоциации, специалист поблагодарил руководство за оказанное доверие.

"Для меня большая честь получить эту должность. Благодарю футбольную ассоциацию страны за доверие. В нашей команде много очень хороших футболистов, и у нее большой потенциал.

Вместе с помощниками мы хотим сформировать коллектив, способный конкурировать с сильнейшими сборными. Для этого приложим все усилия. С нетерпением жду начала работы", - сказал ван Боммел.

Нидерландский специалист подписал со сборной Бельгии контракт сроком на два года.