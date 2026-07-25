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Марк ван Боммел: "Для меня большая честь возглавить сборную Бельгии"

Мировой футбол
Новости
25 Июля 2026 12:26
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Марк ван Боммел: "Для меня большая честь возглавить сборную Бельгии"

Бывший футболист сборной Нидерландов Марк ван Боммел сделал первое заявление после назначения главным тренером сборной Бельгии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Бельгийской футбольной ассоциации, специалист поблагодарил руководство за оказанное доверие.

"Для меня большая честь получить эту должность. Благодарю футбольную ассоциацию страны за доверие. В нашей команде много очень хороших футболистов, и у нее большой потенциал.

Вместе с помощниками мы хотим сформировать коллектив, способный конкурировать с сильнейшими сборными. Для этого приложим все усилия. С нетерпением жду начала работы", - сказал ван Боммел.

Нидерландский специалист подписал со сборной Бельгии контракт сроком на два года.

İdman.Biz
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