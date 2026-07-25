Бывший глава УАФ Андрей Павелко задержан в Братиславе

Бывший президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко задержан в столице Словакии Братиславе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, задержание было проведено на основании международного ордера. Офис генерального прокурора уже начал процедуру экстрадиции Павелко на Украину.

По версии следствия, бывшего руководителя украинского футбола подозревают в организации схемы по выводу почти 295 миллионов гривен из средств футбольной федерации через подконтрольные коммерческие структуры.

Следствие утверждает, что для этого заключались фиктивные договоры на поставку морепродуктов, элитных сортов чая, кофе и электрооборудования. Павелко в течение продолжительного времени находился в международном розыске.

В 2023 году функционер уже находился под стражей в рамках расследования предполагаемых финансовых злоупотреблений в УАФ. В феврале 2024 года Львовский апелляционный суд отменил решение о продлении ареста, после чего Павелко вышел из следственного изолятора.

Позднее правоохранительные органы вновь объявили его в розыск. В материалах МВД Украины указывалось, что Павелко скрывался от органов досудебного расследования с ноября 2025 года.

Теперь словацким властям предстоит рассмотреть запрос украинской стороны об экстрадиции. До завершения соответствующей юридической процедуры Павелко остается подозреваемым, а его вина не установлена судом.