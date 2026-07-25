25 Июля 2026
RU

Джанлуиджи Доннарумма сыграл роскошную свадьбу - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
25 Июля 2026 16:08
30
Джанлуиджи Доннарумма сыграл роскошную свадьбу - ВИДЕО

27-летний вратарь "Манчестер Сити" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма сыграл роскошную свадьбу со своей 29-летней возлюбленной Алессией Элефанте.

Как сообщает İdman.Biz, пара официально зарегистрировала брак в мае, а теперь провела религиозную церемонию и торжество, на которое пригласили около 250 гостей.

Венчание состоялось в церкви Сан-Джорджо-Мартире в небольшом городе Локоротондо, расположенном в итальянской провинции Бари.

Среди гостей были одноклубники Доннаруммы по "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и Матео Ковачич, прибывшие вместе с супругами.

На церемонии также присутствовали бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини и полузащитник национальной команды Николо Барелла.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Родри согласовал условия контракта с "Реалом" - СМИ
15:08
Футбол

Родри согласовал условия контракта с "Реалом" - СМИ

Мадридскому клубу еще предстоит договориться с "Манчестер Сити"

Дани Алвес: "Гвардиола учил нас выполнять только свою работу"
14:28
Мировой футбол

Дани Алвес: "Гвардиола учил нас выполнять только свою работу"

Бразилец рассказал о главном уроке бывшего тренера "Барселоны"

Бывший глава УАФ Андрей Павелко задержан в Братиславе
12:47
Мировой футбол

Бывший глава УАФ Андрей Павелко задержан в Братиславе

Украина начала процедуру экстрадиции футбольного функционера

Марк ван Боммел: "Для меня большая честь возглавить сборную Бельгии"
12:26
Мировой футбол

Марк ван Боммел: "Для меня большая честь возглавить сборную Бельгии"

Нидерландский специалист прокомментировал назначение на пост главного тренера

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО
10:14
ЧМ-2026

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО

Маркос Льоренте и Ферран Торрес отдыхают перед началом нового сезона

"Ювентус" переключился с Мартинеса на Сузуки
24 Июля 18:35
Мировой футбол

"Ювентус" переключился с Мартинеса на Сузуки

Туринский клуб ищет альтернативы голкиперу "Астон Виллы"

Самое читаемое

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Июля 17:10
ЧМ-2026

Сколько заработали сборные на ЧМ-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Испания получила на десять миллионов долларов больше, чем Аргентина за победу на предыдущем турнире

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"
24 Июля 17:29
Мировой футбол

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"

Лондонский клуб готов предложить за аргентинца крупную сумму и Виктора Дьокереша
Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет
24 Июля 10:26
Шахматы

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет - ВИДЕО

Выдающийся гроссмейстер оставил заметный след в истории азербайджанских шахмат

Петиция об исключении Аргентины с ЧМ-2026 едва не побила рекорд Гиннесса
23 Июля 10:26
ЧМ-2026

Петиция об исключении Аргентины с ЧМ-2026 едва не побила рекорд Гиннесса

Обращение собрало более 23 миллионов подписей