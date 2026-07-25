Джанлуиджи Доннарумма сыграл роскошную свадьбу - ВИДЕО

27-летний вратарь "Манчестер Сити" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма сыграл роскошную свадьбу со своей 29-летней возлюбленной Алессией Элефанте.

Как сообщает İdman.Biz, пара официально зарегистрировала брак в мае, а теперь провела религиозную церемонию и торжество, на которое пригласили около 250 гостей.

Венчание состоялось в церкви Сан-Джорджо-Мартире в небольшом городе Локоротондо, расположенном в итальянской провинции Бари.

Среди гостей были одноклубники Доннаруммы по "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и Матео Ковачич, прибывшие вместе с супругами.

На церемонии также присутствовали бывший главный тренер сборной Италии Роберто Манчини и полузащитник национальной команды Николо Барелла.