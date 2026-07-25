Дани Алвес: "Гвардиола учил нас выполнять только свою работу"

Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес рассказал о важнейших принципах, которым научился во время работы с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.

Как сообщает İdman.Biz, бывший футболист сборной Бразилии также поделился воспоминанием о тренировочном процессе в каталонском клубе.

"Расскажу один момент. Обычно, если футболисты играют в воскресенье, то в понедельник они не тренируются. Они отдыхают, идут на массаж и проходят восстановительные процедуры.

Но я тренировался, потому что для меня это и было отдыхом. Пеп говорил: "Этот парень немного сумасшедший", но принимал это. А я отвечал: "В воскресенье я почти ничего не делал, значит, в понедельник должен сделать хотя бы что-то". Поэтому я тренировался вместе с футболистами, которые не играли.

Пеп учил нас тому, что тебе достаточно заниматься своей зоной ответственности и выполнять собственную задачу. Не нужно пытаться делать чужую работу", - сказал Алвес в интервью Mundo Deportivo.

Дани Алвес и Хосеп Гвардиола работали вместе в "Барселоне" с 2008 по 2012 год. За четыре сезона каталонский клуб завоевал 14 трофеев.