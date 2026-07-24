Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет - ВИДЕО

Сегодня исполняется 40 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского шахматиста, гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как сообщает İdman.Biz, Вугар Гашимов родился 24 июля 1986 года в Баку. В 2002 году он получил звание гроссмейстера и на протяжении многих лет был одним из ведущих шахматистов сборной Азербайджана.

Гашимов представлял национальную команду на Всемирных шахматных олимпиадах 2002, 2004, 2006 и 2008 годов.

В 2009 году он внес значительный вклад в первую в истории победу сборной Азербайджана на командном чемпионате Европы. Успешные выступления Гашимова на престижных международных турнирах также способствовали росту авторитета азербайджанской шахматной школы в мире.

Вугар Гашимов скончался 11 января 2014 года в немецком Гейдельберге в возрасте 27 лет.

С 2014 года в память о гроссмейстере проводится Мемориал Вугара Гашимова с участием ведущих шахматистов мира. Его имя также носит действующая в Баку Шахматная академия гроссмейстера Вугара Гашимова.

Несмотря на короткую жизнь, Гашимов навсегда вошел в историю азербайджанского спорта благодаря своим достижениям, таланту и человеческим качествам.

Его имя и сегодня с большим уважением вспоминают как одно из самых ярких в истории шахмат Азербайджана.