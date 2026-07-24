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Аркадий Дворкович на время ушел с поста главы ФИДЕ

Шахматы
Новости
24 Июля 2026 03:52
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Аркадий Дворкович на время ушел с поста главы ФИДЕ

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович объявил о временном уходе с поста в связи с введением против него санкций Европейского союза. Временно исполнять обязанности главы организации будет Вишванатан Ананд, сообщает İdman.Biz.

"Сегодня было опубликовано решение ЕС о включении моего имени в 21-й санкционный список. Я хочу заявить, что считаю это решение незаконным и несправедливым и это решение будет немедленно оспорено всеми возможными способами. Я уверен, что справедливость восторжествует.

Однако, учитывая, что до вынесения официального решения суда и/или отмены или изменения такого решения эти санкции могут препятствовать стабильному функционированию ФИДЕ, я решил добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента ФИДЕ с немедленным вступлением в силу и до тех пор, пока я остаюсь под санкциями в соответствии с законодательством и регламентами ЕС и Швейцарии. В соответствии с Уставом ФИДЕ обязанности президента будет исполнять вице-президент ФИДЕ, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

Хочу подчеркнуть, что я верю в Совет ФИДЕ и уверен, что Совет и администрация ФИДЕ преодолеют все трудности и сделают все возможное для обеспечения непрерывной работы ФИДЕ, ее мероприятий и социальных программ", — говорится в заявлении Дворковича, опубликованном на сайте ФИДЕ.

İdman.Biz
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