Шахматистка Юдит Полгар отказалась стать президентом Венгрии

Венгерская шахматистка Юдит Полгар отказалась принять предложение стать кандидатом на пост президента страны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Reuters, кандидатуру Полгар выдвинул премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Ее рассматривали как независимую и объединяющую общество фигуру.

49-летняя шахматистка поблагодарила за оказанное доверие, однако заявила, что не чувствует в себе сил принять историческую ответственность за объединение глубоко расколотой страны.

Мадьяр сообщил, что с уважением относится к ее решению. Имя нового кандидата на пост главы государства пока не объявлено.

Должность президента Венгрии стала вакантной после того, как Тамаш Шуйок подписал конституционную поправку, досрочно прекращавшую его полномочия. До избрания нового главы государства обязанности президента временно исполняет председатель парламента Агнеш Форстхоффер. Парламент должен избрать нового президента в течение 30 дней.

Полгар считается сильнейшей шахматисткой в истории. Она стала единственной женщиной, вошедшей в первую десятку общего мирового рейтинга, а ее наивысшей позицией было восьмое место.

За карьеру Полгар побеждала многих ведущих гроссмейстеров, включая Гарри Каспарова. Профессиональные выступления она завершила в 2014 году.