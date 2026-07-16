Айдын Сулейманлы входит в тройку лидеров шахматного триатлона в Швейцарии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы входит в тройку лидеров шахматного фестиваля Grandmaster Triathlon в Биле (Швейцария).

Как передает İdman.biz, главный турнир фестиваля состоит из трех дисциплин, в которых участники играют в рапид, шахматы с классическим контролем времени и блиц. В рапиде, который уже звершился, за победу шахматисты получали два очка, за ничью — одно, за поражение — ноль. В турнире с классическим контролем времени, который проходит сейчас, за победу начисляют четыре очка, за ничью — 1,5, за поражение — ноль. Наконец, в блице, который еще предстоит сыграть, победа оценивается в одно очко, ничья — в 0,5, поражение — в ноль. Победитель фестиваля определится по сумме очков, набранных во всех трех турнирах.

В настоящее время Айдын Сулейманлы занимает третье место в общем зачете, набрав 9 очка. Лидируют Ле Куанг Лиев (Вьетнам) и Левон Аронян (США), набравшие по 12 очков.

На данный момент сыграны две партии турнира с классическим контролем времени, в котором азербайджанский шахматист дважды сыграл вничью — с Левоном Ароняном и Хосе Мартинесом (Мексика). В классическом турнире Сулейманлы набрал три очка и занимает второе место, уступая Ле Куанг Лиему, выигравшему обе стартовые партии, пять баллов.

Напомним, что в турнире по рапиду в рамках этого же фестиваля представитель Азербайджана занял второе место. Блиц-турнир состоится в заключительный соревновательный день фестиваля.