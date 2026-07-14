Ниджат Абасов: "Пока не знаю, как, но подготовку к Кубку мира надо менять" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Радикальное изменение формата проведения Кубка мира-2027 по шахматам повлечет за собой и серьезные изменения в подготовке к турниру, входящему в чемпионский цикл.

Такое мнение в беседе с İdman.Biz высказал один из ведущих шахматистов Азербайджана, полуфиналист Кубка мира-2023 и участник Турнира претендентов-2024 Ниджат Абасов.

Напомним, что Международная федерация шахмат (ФИДЕ) кардинально изменила структуру соревнования. На первом этапе открытого турнира 224 участника будут разделены на четыре группы по 56 шахматистов в каждой. Они проведут девять туров по швейцарской системе с контролем 45 минут плюс 30 секунд за каждый ход. Четыре лучших шахматиста из каждой группы выйдут в 1/8 финала, где вплоть до решающего матча борьба продолжится по традиционному формату Кубка мира — две партии с классическим контролем времени и тай-брейк в случае ничейного результата.

В женском Кубке мира 128 участниц будут разделены на две группы по 64 шахматистки. По восемь лучших из каждой группы получат путевки в плей-офф, который также пройдет по традиционной системе.

По словам Ниджата Абасова, несмотря на большую продолжительность, прежняя система проведения соревнования вызывала значительный интерес.

"В принципе, поначалу изменения воспринимаются не очень хорошо. Это был единственный турнир с таким форматом — длительным, но интересным, в котором был возможен любой результат. Мне казалось, что благодаря этому Кубок мира становился более зрелищным", - сказал Абасов.

Он подчеркнул, что пока ему сложно сформировать окончательное мнение о нововведениях, поскольку шахматисты еще не выступали по такой системе.

"Сначала нужно будет играть по швейцарской системе, а затем, в случае попадания в четверку, продолжать борьбу по нокаут-системе. По сути, это два разных турнира. Пока мы не играли в таком формате, поэтому сложно сказать, как все будет выглядеть. Но я все же являюсь сторонником прежней системы", - отметил гроссмейстер.

По мнению Абасова, изменение структуры Кубка мира неизбежно повлияет и на подготовку участников к соревнованию.

"Если честно, у меня пока не было возможности подробно подумать о том, какие именно коррективы придется внести в подготовку. Но однозначно подход будет меняться. Теперь нужно понять, как именно", - добавил он.

Напомним, что Ниджат Абасов отобрался на Кубок мира-2027 по итогам индивидуального чемпионата Европы 2026 года в польском Катовице, где стал серебряным призером. Путевки на турнир также завоевали Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы, занявшие на континентальном первенстве третье и четвертое места соответственно.

Теймур Тушиев

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