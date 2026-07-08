В Баку пройдет международный шахматный турнир Vugar Gashimov Open 2026.
Как сообщает İdman.Biz, соревнование станет пятым турниром в рамках "Азербайджанского шахматного тура" и будет посвящено памяти выдающегося шахматиста Вугара Гашимова.
Турнир будет организован Фондом шахмат Вугара Гашимова, Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Федерацией шахмат Азербайджана.
Vugar Gashimov Open 2026 пройдет с 24 по 30 июля в Баку. В рамках турнира участники будут соревноваться в классических шахматах, рапиде и блице. Общий призовой фонд соревнования составит 30 тысяч AZN.