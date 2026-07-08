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В Баку пройдет международный шахматный турнир Vugar Gashimov Open 2026

Шахматы
Новости
8 Июля 2026 11:15
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В Баку пройдет международный шахматный турнир Vugar Gashimov Open 2026

В Баку пройдет международный шахматный турнир Vugar Gashimov Open 2026.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование станет пятым турниром в рамках "Азербайджанского шахматного тура" и будет посвящено памяти выдающегося шахматиста Вугара Гашимова.

Турнир будет организован Фондом шахмат Вугара Гашимова, Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Федерацией шахмат Азербайджана.

Vugar Gashimov Open 2026 пройдет с 24 по 30 июля в Баку. В рамках турнира участники будут соревноваться в классических шахматах, рапиде и блице. Общий призовой фонд соревнования составит 30 тысяч AZN.

İdman.Biz
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