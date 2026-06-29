Захра Аллахвердиева: "Я смогла победить сильнейших"

Азербайджанская шахматистка Захра Аллахвердиева прокомментировала свою победу на чемпионате мира среди юниоров, который прошел в итальянском Монтесильвано.

Как сообщает İdman.Biz, новоиспеченная чемпионка мира призналась, что особенно гордится достигнутым результатом.

"Среди моих соперниц были шахматистки, имеющие международные титулы. Несмотря на это, я выступила очень хорошо и заняла первое место. Я очень рада этому. Партии получились напряженными и проходили в условиях высокой конкуренции. Тем не менее мне удалось стать победительницей. Я горжусь своим результатом", – цитирует слова Аллахвердиевой Report.

Напомним, в заключительном, 11-м туре Захра Аллахвердиева сыграла вничью с представительницей Турции Туаной Абак. Набрав девять очков, азербайджанская шахматистка завоевала золотую медаль и стала чемпионкой мира в возрастной категории до 14 лет.