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Айдын Сулейманлы: "Победа над Карлсеном придала мне еще больше уверенности"

Шахматы
Новости
25 Июня 2026 11:56
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Айдын Сулейманлы: "Победа над Карлсеном придала мне еще больше уверенности"

Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы высказался о выступлении команды Odlar Yurdu на командном чемпионате мира по рапиду и блицу в Гонконге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат Азербайджана, международный гроссмейстер оценил результат команды и вспомнил победу над Магнусом Карлсеном.

"Несмотря на то, что по рейтингу мы были 16-й командой турнира, выступили неплохо. И в рапиде, и в блице мы сыграли лучше ожиданий. В рапиде победили сильную команду WR Chess. В блице вышли из группы, но в противостоянии с Узбекистаном удача была не на нашей стороне. Во второй игре мы уступили со счетом 2,5:3,5, хотя могли победить. В целом считаю результат удовлетворительным", - сказал Сулейманлы.

Член сборной Азербайджана признался, что никогда не забудет партию против лидера рейтинга ФИДЕ Магнуса Карлсена.

"Перед турниром, когда я разговаривал с нашим капитаном Рауфом Мамедовым, сказал, что хочу играть на первой доске. Я хотел встретиться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Думаю, каждый шахматист мечтает сыграть против Карлсена. Я достиг своей мечты и даже победил.

Магнус - великий шахматист. Для некоторых людей победить его невозможно. Раньше я тоже думал, что это невозможно, но сумел выиграть. Этот момент и эту партию я никогда не забуду.

Магнус - сильнейший представитель в истории шахмат. Думаю, 90% людей согласны с этим. Играть против Карлсена в любой партии очень сложно. В рапиде по мере сокращения времени шансы уменьшаются. Поэтому эта победа помогла мне больше поверить в себя. После партии с Магнусом я иначе смотрю на других соперников. В следующих играх я больше ценю свои шансы", - отметил он.

Сулейманлы также поблагодарил всех, кто его поддерживал.

"Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и писал добрые слова. Перед каждым турниром я говорю членам семьи, что стану первым. Они поддерживают меня с первого дня и верят в мой успех. Думаю, мои родители тоже не ожидали, что я смогу победить Магнуса", - добавил шахматист.

Отметим, что 2-5 июля Айдын Сулейманлы выступит на турнире по рапиду и блицу в США.

İdman.Biz
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