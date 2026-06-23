Чемпион мира 1996 года предупредил "Мерседес" о Хэмилтоне

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл предупредил "Мерседес" о рисках, связанных с внутренней борьбой пилотов команды.

Как сообщает İdman.Biz, британец считает, что если "Мерседес" не сможет контролировать соперничество между своими гонщиками, этим может воспользоваться Льюис Хэмилтон, который способен всерьез включиться в борьбу за титул.

В подкасте Stay on Track Хилл напомнил о ситуации с "Маклареном" в прошлом сезоне. По его словам, команда позволила Ландо Норрису и Оскару Пиастри слишком активно бороться друг с другом, чем воспользовался Макс Ферстаппен, вернувшийся в чемпионскую гонку на решающем отрезке сезона.

Хилл считает, что похожий сценарий может повториться и в "Мерседесе". Команда уверенно начала сезон, а Хэмилтон в трех последних Гран-при дважды финишировал вторым и один раз победил. Сейчас британец занимает второе место в общем зачете.

От лидера чемпионата Кими Антонелли Хэмилтон отстает на 41 очко, при этом опережает своего напарника Джорджа Расселла на девять баллов. По мнению Хилла, "Мерседесу" важно не допустить, чтобы борьба двух пилотов внутри команды сыграла на руку третьему претенденту.

"Сейчас они, вероятно, собираются внутри команды и говорят: "Ребята, мы не хотим оказаться в той же ситуации, что и "Макларен" в прошлом году с Максом". Когда два пилота борются за титул, они слишком сосредоточены на собственных целях. Как гонщики, они имеют на это право. Но в этот момент кто-то другой может вмешаться", - заявил Хилл.

Он добавил, что сейчас именно Хэмилтон может оказаться для "Мерседеса" тем фактором, которым в прошлом году был Ферстаппен для "Макларена".

"Льюис сейчас способен оказывать на них давление за счет своего положения в чемпионате. Он давит и на Джорджа, и может включиться в борьбу за титул", - отметил Хилл.