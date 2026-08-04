ФИА сообщила время старта Гран-при Бахрейна, который пройдет в Малайзии

Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила время старта Гран-при Бахрейна, который состоится в Малайзии на трассе "Сепанг".

Как передает İdman.Biz, гонка пройдет 4 октября, начало — в 15:00 по местному времени (11:00 по Баку).

Изначально этап должен был пройти в Сахире в марте, но был перенесен из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. В итоге организаторы приняли решение провести гонку на трассе "Сепанг" в Малайзии, где с 1999 по 2017 год проводился Гран-при Малайзии. "Сепанг" стал первой специально построенной трассой в Юго-Восточной Азии, которая принимала этап чемпионата мира.