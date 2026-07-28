"Ред Булл" предложил Ферстаппену новый долгосрочный контракт

Руководство "Ред Булл" ведет переговоры с четырехкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном о новом долгосрочном контракте.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на немецкое издание Bild, действующее соглашение нидерландского пилота рассчитано до конца 2028 года, однако содержит пункт, позволяющий ему досрочно покинуть команду по окончании сезона-2026.

Чтобы сохранить Ферстаппена, "Ред Булл" предложил ему новый контракт до конца 2029 года без возможности досрочного расторжения, а также повышение базовой зарплаты, которая сейчас составляет около 65 млн евро в год.

По информации источника, предложение было направлено пилоту и его представителям несколько недель назад. Несмотря на отсутствие официального ответа, стороны продолжают переговоры и заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве.