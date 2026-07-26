В случае проведения гонки в Малайзии этап Ф-1 будет называться Гран-при Бахрейна - СМИ

В случае, если руководство Формулы-1 договорится с руководством трассы "Сепанг" для проведения этапа "Королевских гонок" в 2026 году, гонка может называться Гран-при Бахрейна, а не Малайзии. Как передает İdman.Biz, об это собщили в ESPN.

"Как ни странно, поскольку Бахрейн по-прежнему готов оплачивать счет, гонка будет представлена как Гран-при Бахрейна, проводимый Малайзией, — остается увидеть, каким будет официальное название гонки.

Источники сообщили ESPN, что в течение последних нескольких дней велись многочисленные обсуждения финансовых аспектов гонки, кто за что платит и как будет называться мероприятие", — говорится в статье.