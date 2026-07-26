26 Июля 2026
RU

В случае проведения гонки в Малайзии этап Ф-1 будет называться Гран-при Бахрейна - СМИ

Формула 1
Новости
26 Июля 2026 03:20
12
В случае проведения гонки в Малайзии этап Ф-1 будет называться Гран-при Бахрейна - СМИ

В случае, если руководство Формулы-1 договорится с руководством трассы "Сепанг" для проведения этапа "Королевских гонок" в 2026 году, гонка может называться Гран-при Бахрейна, а не Малайзии. Как передает İdman.Biz, об это собщили в ESPN.

"Как ни странно, поскольку Бахрейн по-прежнему готов оплачивать счет, гонка будет представлена как Гран-при Бахрейна, проводимый Малайзией, — остается увидеть, каким будет официальное название гонки.

Источники сообщили ESPN, что в течение последних нескольких дней велись многочисленные обсуждения финансовых аспектов гонки, кто за что платит и как будет называться мероприятие", — говорится в статье.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Льюис Хэмилтон оштрафован на три позиции за блокировку Пиастри в квалификации
25 Июля 23:00
Формула 1

Льюис Хэмилтон оштрафован на три позиции за блокировку Пиастри в квалификации

Семикратный чемпион мира будет стартовать с пятой позиции

Ландо Норрис взял поул в квалификации Гран-при Венгрии
25 Июля 19:18
Формула 1

Ландо Норрис взял поул в квалификации Гран-при Венгрии

Второй результат показал Льюис Хэмилтон
"Хонда" перенесла дебют обновленного двигателя на более ранний срок
24 Июля 06:20
Формула 1

"Хонда" перенесла дебют обновленного двигателя на более ранний срок

В команде выразили уверенность, что новое шасси не вызовет вибрационных проблем
Резервный пилот "Альпин" Пауль Арон заменит Франко Колапинто на первой практике в Венгрии
22 Июля 00:10
Формула 1

Резервный пилот "Альпин" Пауль Арон заменит Франко Колапинто на первой практике в Венгрии

После Гран-при Венгрии Арон продолжит работу в симуляторе "Альпин"
"Феррари" оштрафовали на €30 тыс. после инцидента с Хэмилтоном
20 Июля 09:15
Формула 1

"Феррари" оштрафовали на €30 тыс. после инцидента с Хэмилтоном

€10 тыс. из этой суммы являются условными сроком на 12 месяцев
Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Бельгии
19 Июля 18:47
Формула 1

Андреа Кими Антонелли выиграл Гран-при Бельгии

Тройку сильнейших замкнул Макс Ферстаппен

Самое читаемое

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет
24 Июля 10:26
Шахматы

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет - ВИДЕО

Выдающийся гроссмейстер оставил заметный след в истории азербайджанских шахмат

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО
25 Июля 10:14
ЧМ-2026

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО

Маркос Льоренте и Ферран Торрес отдыхают перед началом нового сезона

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"
24 Июля 17:29
Мировой футбол

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"

Лондонский клуб готов предложить за аргентинца крупную сумму и Виктора Дьокереша
Петиция об исключении Аргентины с ЧМ-2026 едва не побила рекорд Гиннесса
23 Июля 10:26
ЧМ-2026

Петиция об исключении Аргентины с ЧМ-2026 едва не побила рекорд Гиннесса

Обращение собрало более 23 миллионов подписей