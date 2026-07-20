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"Феррари" оштрафовали на €30 тыс. после инцидента с Хэмилтоном

Формула 1
Новости
20 Июля 2026 09:15
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"Феррари" оштрафовали на €30 тыс. после инцидента с Хэмилтоном

Стюарды Гран-при Бельгии вынесли решение по инциденту на пит-стопе пилота "Феррари" Льюиса Хэмилтона, во время которого британец едва не сбил одного из механиков. Итальянская команда оштрафована на € 30 тыс., при этом € 10 тыс. из этой суммы являются условными сроком на 12 месяцев, сообщается в официальном решении стюардов.

Как сообщает İdman.Biz, условная часть штрафа не будет взыскана, если в течение этого периода "Феррари" не допустит аналогичного нарушения. Кроме того, команда обязана в течение 14 дней представить ФИА отчет об обстоятельствах инцидента и мерах, которые будут приняты для предотвращения подобных случаев в будущем.

Стюарды установили, что после завершения замены шин главный координатор пит-стопа активировал зеленый сигнал, разрешающий болиду покинуть боксы. Однако в этот момент механик с инструментом для регулировки угла атаки переднего антикрыла шагнул перед передним правым колесом, не заметив разрешающий сигнал. Начав движение, Хэмилтон задел механика, который упал, но не получил травм. В "Феррари" признали, что выпуск автомобиля в такой ситуации был небезопасным. Команда объяснила случившееся поздней командой на изменение угла атаки переднего антикрыла, недостаточно четкой коммуникацией между сотрудниками и тем, что механик не увидел зеленый сигнал. Также в "Скудерии" заявили, что пересмотрят процедуры проведения пит-стопов.

При этом стюарды сняли с Хэмилтона какую-либо ответственность за произошедшее, отметив, что пилот начал движение только после появления зеленого сигнала и сразу остановил машину, как только понял, что произошло. Кроме того, судьи подчеркнули, что инцидент не принес болиду № 44 никакого спортивного преимущества, а наоборот, увеличил время пит-стопа.

İdman.Biz
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