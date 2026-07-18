Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Бельгии

Пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли завоевал поул-позицию по итогам квалификации Гран-при Бельгии — 13-го этапа Формулы-1, который проходит на трассе "Спа-Франкоршам".
Как сообщает İdman.Biz, второе время показал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим стал гонщик "Макларена" Ландо Норрис. При этом британец потеряет 10 позиций на стартовой решетке из-за штрафа за замену элементов силовой установки.
Топ-10 квалификации:
1. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес").
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл").
3. Ландо Норрис ("Макларен").
4. Джордж Расселл ("Мерседес").
5. Шарль Леклер ("Феррари").
6. Льюис Хэмилтон ("Феррари").
7. Оскар Пиастри ("Макларен").
8. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз").
9. Габриэл Бортолето ("Ауди").
10. Исак Хаджар ("Ред Булл").