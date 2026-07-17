Пилот "Ред Булл" Исак Хаджар получил штраф и начнет гонку последним

Пилот команды "Ред Булл" Исак Хаджар сообщил, что стартует с последнего места на Гран-при Бельгии из-за замены силовой установки. Французский гонщик подтвердил, что команда установит на его болид новый двигатель, из-за чего он автоматически отправится в конец стартовой решетки независимо от результата квалификации, передает İdman.Biz.

"Я стартую с последнего места. Будет весело прорываться вперед в воскресенье", — сказал Хаджар в интервью Canal+.

Ранее в четверг, 16 июля, "Макларен" объявил о 10-местном штрафе для действующего чемпиона мира Ландо Норриса на том же этапе. Команда превысила сезонный лимит электронных блоков управления на его болиде MCL40.