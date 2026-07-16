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Пиастри ответил на слухи о возможном переходе Ферстаппена в "Макларен"

Формула 1
Новости
16 Июля 2026 21:16
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Пиастри ответил на слухи о возможном переходе Ферстаппена в "Макларен"

Пилот "Макларена" Оскар Пиастри на пресс-конференции перед Гран-при Бельгии в ответ на прямой вопрос о слухах, согласно которым пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен может занять его место в команде в 2027 году, дал короткий и однозначный ответ, сообщает İdman.Biz.

"Да", — ответил Пиастри, когда его спросили, будет ли он выступать за "папайю" в следующем году.

"Я даже не понимал, что это предмет каких-либо споров. Конечно, я видел и слышал все эти слухи. Но лично я полностью доволен своим положением. Зак [Браун] и Андреа [Стелла] отлично поддерживали меня в этой ситуации и дали понять, что доверяют мне.

Очевидно, сейчас Макс не чувствует себя в идеальной ситуации и изучает возможные варианты. То же самое было и в прошлом году, когда его связывали с "Мерседесом", так что ничего нового здесь нет. А я очень доволен тем, где нахожусь сейчас, и тем, в каком направлении все развивается. Меня все это [слухи] не особо волнует. Всегда полезно понимать, как складывается ситуация на рынке пилотов и какая информация появляется. Я доверяю этой команде, доверяю тому, что мне говорят, и чувствую их веру в меня. Это единственное, что действительно имеет для меня значение", — приводит слова Пиастри издание RacingNews365.

İdman.Biz
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