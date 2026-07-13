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Формуле-1 грозит срыв минимального числа этапов сезона

Формула 1
Новости
13 Июля 2026 20:40
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Формуле-1 грозит срыв минимального числа этапов сезона

Формула-1 продолжает искать новый вариант календаря сезона-2026 на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Motorsport Italia, чемпионату необходимо провести как минимум 22 этапа. В противном случае команды и Liberty Media могут столкнуться с серьезными финансовыми последствиями.

После начала боевых действий в Персидском заливе были отменены Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии. Руководство Формулы-1 рассматривало возможность вернуть этап в Сахире, включив его в календарь между гонками в Сингапуре и Азербайджане.

Однако после нового обмена ударами между США и Ираном этот вариант вновь был исключен. Теперь руководство чемпионата в срочном порядке прорабатывает другие варианты корректировки календаря.

При этом команды по-прежнему не поддерживают идею проведения двух гонок на одной трассе. Несмотря на это, организация как минимум 22 этапов остается обязательной задачей.

В случае сокращения количества Гран-при команды могут столкнуться со штрафными санкциями со стороны спонсоров. Liberty Media, в свою очередь, рискует нарушить условия телевизионных контрактов, в которых прописано минимальное число гонок за сезон.

Под вопросом остается не только возвращение Гран-при Бахрейна. Из-за сохраняющейся геополитической напряженности неопределенность также существует вокруг этапов в Катаре и Абу-Даби, запланированных на конец ноября и начало декабря.

Ожидается, что окончательное решение по календарю Формулы-1 будет принято не позднее Гран-при Нидерландов в Зандворте, который пройдет с 21 по 23 августа.

İdman.Biz
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