Контракт Ферстаппена с "Маклареном" на место Пиастри практически готов - СМИ

Переговоры между четырехкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном и "Маклареном" на место нынешнего пилота британской команды Оскара Пиастри значительно продвинулись, а соглашение между сторонами практически составлено. Как передает İdman.Biz. об этом сообщает журналист PlanetF1 Томас Махер.

По информации издания, после Гран-при Великобритании, где Оскар Пиастри опустился на шестое место в личном зачете, "Макларен" получила возможность воспользоваться предусмотренной в контракте австралийца опцией. На этом фоне переговоры с Ферстаппеном по поводу места, которое сейчас занимает Пиастри, якобы заметно ускорились. Как утверждают некоторые источники, первоначально контракт может быть рассчитан на три сезона, а само соглашение уже "практически готово".

Кроме того, по данным источника, "Ред Булл" была готова уже на этой неделе объявить о составе пилотов на следующий сезон, что, как предполагается, свидетельствует о том, что Ферстаппен уже принял решение относительно своего будущего.

При этом официально возможность перехода нидерландца в "Макларен" по-прежнему исключается. Более того, источники, близкие к Пиастри, утверждают, что австралийцу не о чем беспокоиться, учитывая его действующий контракт и недавние заявления генерального директора "Макларена" Зака Брауна, который неоднократно подчеркивал, что не намерен менять нынешний состав пилотов.