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Шарль Леклер из "Феррари" выиграл Гран-при Великобритании

Формула 1
Новости
5 Июля 2026 19:50
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Шарль Леклер из "Феррари" выиграл Гран-при Великобритании

Пилот "Феррари" Шарль Леклер стал победителем Гран-при Великобритании. Он выиграл девятую гонку в своей карьере, сообщает İdman.Biz.

Второе место занял гонщик "Мерседеса" Джордж Расселл (отставание 0,427 секунды), третье — партнер Леклера по команде Льюис Хэмилтон (+0,772), который получил 5-секундный штраф за фальстарт.

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из "Ред Булл" шел в числе лидеров, но за несколько кругов до финиша вылетел с трассы и застрял в гравии. Из-за схода нидерландца пилоты финишировали под пейс-каром. Незадолго до этого проблемы с болидом возникли у Андреа Кими Антонелли из "Мерседеса". Лидер общего зачета финишировал 16-м.

Формула-1. Гран-при Великобритании.

1. Шарль Леклер ("Феррари") — 52 круга
2. Джордж Расселл ("Мерседес") +0.427.
3. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +0.772.
4. Ландо Норрис ("Макларен") +1.149.
5. Исак Хаджар ("Ред Булл") +1.598.
6. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз") +2.023.
7. Арвид Линдблад ("Рейсинг Буллз") +2.214.
8. Габриэл Бортолето ("Ауди") +2.413.
9. Франко Колапинто ("Альпин") +3.229.
10. Пьер Гасли ("Альпин") +3.445.
11. Оскар Пиастри ("Макларен") +4.014.
12. Карлос Сайнс-младший ("Уильямс") +4.391.
13. Оливер Берман ("Хаас") +5.245.
14. Эстебан Окон ("Хаас") +5.512.
15. Серхио Перес ("Кадиллак") +7.403.
16. Кими Антонелли ("Мерседес") +8.005.
16. Валттери Боттас ("Кадиллак") +8.162.
17. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1 круг.
18. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1 круг.
Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — сход (48-й круг).
Алекс Албон ("Уильямс") — сход (47-й круг).
Нико Хюлькенберг ("Ауди") — сход (39-й круг).

İdman.Biz
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