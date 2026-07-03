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"Альпин" объявил о сотрудничестве с фермой Джереми Кларксона

Формула 1
Новости
3 Июля 2026 05:20
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"Альпин" объявил о сотрудничестве с фермой Джереми Кларксона

Команда "Альпин" на Гран-при Великобритании объявила о сотрудничестве с фермой известного ведущего Джереми Кларксона "Дидли Сквот". Ферма обеспечит команду и пилотов местными продуктами, напитками и соусами в течение всего гоночного уикенда. Как передает İdman.Biz, об этом сообщается в официальном пресс-релизе команды.

"Мы рады, что "Дидли Сквот" обеспечит нас местной фермерской едой в эти выходные в Сильверстоуне. У нас отличные отношения с Джереми Кларксоном, который поддерживает нас уже несколько лет. Замечательно, что мы можем помочь продвигать британское фермерство и подчеркнуть его важность для местного сообщества. Наша база в Энстоне окружена фермами, так что мы хорошо знаем и ценим труд фермеров. Спасибо Джереми и всей команде "Дидли Сквот" за поддержку", — отметил руководитель "Альпин" по спортивным вопросам Стив Нильсен.

Отметим, что база команды находится в Энстоуне – в шести милях от фермы Кларксона, который не в первый раз поддерживает коллектив.

Девятый этап сезона 2026 года — Гран-при Великобритании — состоится с 3 по 5 июля.

İdman.Biz
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