Джордж Расселл — победитель Гран-при Австрии

Пилот "Мерседес" Джордж Расселл выиграл 8-й этап чемпионата "Формулы-1" сезона-2026 в Австрии. 28-летний британец стартовал с поул-позиции.

Второе место в гонке занял четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из "Ред Булл", который стал пятым в квалификации. Его отставание от Расселла составило 1,611 секунды. Третьим финишировал еще один пилот "Мерседес" — Андреа Кими Антонелли (+1,986 секунды).

В топ-6 также вошли Оскар Пиастри ("Макларен"; +21,809), Льюис Хэмилтон ("Феррари"; +26,393) и Исак Аджар ("Ред Булл"; +29,399).

В личном зачете по-прежнему лидирует Антонелли, у которого 171 очко. Расселл набрал 131 очко и сместил Хэмилтона (125) на третью позицию.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Великобритании с 3 по 5 июля.