Ландо Норрис: "Успех вызывает привыкание, это настоящий наркотик"

Действующий чемпион мира Формулы-1 Ландо Норрис рассказал, что победы лишь усилили его стремление к новым успехам.

Как сообщает İdman.Biz, британский пилот "Макларена" признался, что завоевание титула не уменьшило его мотивацию, а наоборот - сделало желание побеждать еще сильнее.

"Голод до побед у меня все еще есть. Думаю, есть вещи в жизни, где, как только ты однажды почувствуешь вкус победы, хочется еще и еще. Успех определенно вызывает привыкание, это настоящий наркотик. Ты получаешь невероятные эмоции от завоевания трофеев, празднования с командой и всех этих моментов.

Наверное, это продолжается всю жизнь. Именно поэтому вы до сих пор видите здесь Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона. Они знают, каково это чувство, и хотят испытать его снова. У одного семь титулов, а он все равно хочет большего. Вот какое влияние успех оказывает на человека", - приводит слова Норриса пресс-служба Формулы-1.

В сезоне-2025 британец впервые в карьере завоевал чемпионский титул в Формуле-1.