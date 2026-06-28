Хэмилтон: По скорости "Феррари" пока не готова бороться за победу

Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон, занявший третье место в квалификации Гран-при Австрии, оценил шансы команды на победу в гонке, сообщает İdman.Biz.

"Можем ли мы бороться за победу? По чистой скорости — нет: "Мерседес" был очень быстр. Но, возможно, шанс появится за счет стратегии.

Думаю, победа — это сложная задача, так что нам нужно выжать максимум очков для команды и постараться удержать позади хотя бы одну машину "Мерседеса", если получится. А если удастся оставить позади обе — это будет просто отлично.

Мы отлично поработали в этот уикенд. В пятницу мы заметно отставали и не до конца понимали почему, но внесли изменения и сократили отставание. К сожалению, мой первый заезд в Q3 получился неидеальным", — приводит слова Хэмилтона издание Sky Sports.