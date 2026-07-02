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Эстебан Окон из "Хааса" может стать резервным пилотом "Астон Мартин"

Формула 1
Новости
2 Июля 2026 19:32
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Эстебан Окон из "Хааса" может стать резервным пилотом "Астон Мартин"

Французский пилот "Хааса" Эстебан Окон продолжает переговоры с командой о продлении контракта, однако стороны, скорее всего, прекратят сотрудничество по окончании сезона-2026. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на портал RacingNews365.

Наиболее вероятным вариантом для 29-летнего гонщика считается переход в "Астон Мартин", где он может заменить Фернандо Алонсо в случае ухода испанца из Формулы-1 или его перехода в "Альпин". Окон является близким другом пилота команды Лэнса Стролла.

Если Алонсо решит остаться в "Астон Мартин", Окону могут предложить роль резервного пилота с возможностью перейти в основной состав в 2028 году. В текущем сезоне Окон выступает за "Хаас" вместе с Оливером Берманом.

İdman.Biz
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