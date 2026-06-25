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Инсайдер опроверг слухи о контракте Цолова с "Рейсинг Буллз"

Формула 1
Новости
25 Июня 2026 21:42
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Инсайдер опроверг слухи о контракте Цолова с "Рейсинг Буллз"

19-летний пилот команды Формулы-2 Campos Racing болгарец Никола Цолов не подписывал контракт с итальянским коллективом Формулы-1 "Рейсинг Буллз" и не получал каких-либо гарантий относительно места в составе.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает авторитетный инсайдер Томас Махер со ссылкой на собственные источники на своей странице в социальной сети Х.

При этом окончательное решения по пилотам итальянской команды будут приниматься позднее по ходу сезона-2026. Сейчас руководство команды довольно выступлениями новозеландца Лиама Лоусона и британца Арвида Линдблада, поэтому их позиции на данный момент не находятся под угрозой.

İdman.Biz
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