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В "Хонде" указали на сложности нового партнерства с "Астон Мартин"

Формула 1
Новости
24 Июня 2026 07:20
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В "Хонде" указали на сложности нового партнерства с "Астон Мартин"

Президент Honda Racing Corporation (HRC) Кодзи Ватанабэ высказался о причинах проблем с силовой установкой в сезоне-2026 Формулы-1, сообщает İdman.Biz.

"Важно признать, что текущая ситуация принципиально отличается от того времени, когда мы работали вместе с "Ред Булл". Регламент довольно сложный, это новое партнерство с "Астон Мартин", топливо — Aramco — новый партнер, а смазочные материалы — Valvoline, тоже новые. Так что все для нас новое, и это непросто.

Восстановление после задержки, вызванной нашим предыдущим уходом, заняло время. Так что поздний старт разработки, а также время, необходимое для восстановления необходимых мощностей и возможностей, а также возвращения нужных талантов, были значительными факторами", — приводит слова Ватанабэ пресс-служба Формулы-1.

İdman.Biz
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