Мартин Брандл объяснил успешное выступление Льюиса Хэмилтона в "Феррари"

Бывший пилот "Формулы-1" Мартин Брандл объяснил успешное выступление Льюиса Хэмилтона за "Феррари" в сезоне 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, комментатор Sky Sports F1 считает, что болиды нового поколения лучше соответствуют стилю пилотирования семикратного чемпиона мира.

"Льюису очень нравятся эти машины. Болиды предыдущего поколения, основанные на граунд-эффекте, ему не подходили. Когда все факторы складываются вместе, возникает эффект снежного кома. Пилот становится счастливее, настроение в команде улучшается, машина лучше держит трассу, а шины изнашиваются не так быстро, как прежде. Именно это мы сейчас видим в "Феррари", — сказал Брандл.

В первой половине сезона Хэмилтон выиграл Гран-при Барселоны-Каталонии, одержав первую победу в основной гонке в составе "Феррари".

Британец занимает второе место в личном зачете со 169 очками. От лидирующего Кими Антонелли он отстает на 50 баллов.

На предыдущем Гран-при Венгрии Хэмилтон финишировал пятым.