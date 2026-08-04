4 Августа 2026
RU

Серхио Перес оценил свое возвращение в Формулу-1

Формула 1
Новости
4 Августа 2026 22:24
16
Серхио Перес оценил свое возвращение в Формулу-1

Пилот "Кадиллака" Серхио Перес заявил, что доволен своим возвращением в Формулу-1, а также оценил свои выступления в сезоне-2026, сообщает İdman.biz.

"Сложно поставить какую-то оценку. Очевидно, что были вещи, которые я мог сделать лучше. Поэтому я точно не поставил бы 10, но думаю, что это близко к этому. Я очень доволен своими выступлениями с момента возвращения. У меня были некоторые сомнения по поводу возвращения в спорт. Я вернулся и очень рад, потому что смог доказать самому себе, что все еще остаюсь одним из лучших.

При правильной атмосфере и в подходящих условиях я могу выступать на очень высоком уровне, и думаю, что я это себе доказал. Мой гоночный темп был действительно сильным, как и скорость в квалификациях. Я становлюсь все лучше и лучше. Я очень доволен", — приводит слова Переса издание RacingNews365.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ФИА сообщила время старта Гран-при Бахрейна, который пройдет в Малайзии
18:36
Формула 1

ФИА сообщила время старта Гран-при Бахрейна, который пройдет в Малайзии

Изначально этап должен был пройти в Сахире в марте
Чемпион Формулы-1 пожаловался на преследование папарацци
01:20
Формула 1

Чемпион Формулы-1 пожаловался на преследование папарацци

Норрис признался, что больше не чувствует себя свободным вне трассы

Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1
3 Августа 02:20
Формула 1

Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1

Ранее в этом сезоне Юки Цуноду связывали с возможным переходом в "Хаас"
Ферстаппен призвал "Ред Булл" прибавить в скорости
2 Августа 20:20
Формула 1

Ферстаппен призвал "Ред Булл" прибавить в скорости

Силовая установка "Ред Булл" была признана лучшей по производительности и не получила право на обновление в текущем сезоне
Льюис Хэмилтон: "Во второй половине сезона стану сильнее"
29 Июля 11:11
Формула 1

Льюис Хэмилтон: "Во второй половине сезона стану сильнее"

Пилот "Феррари" уступает лидеру чемпионата Кими Антонелли 50 очков

"Ред Булл" предложил Ферстаппену новый долгосрочный контракт
28 Июля 03:30
Формула 1

"Ред Булл" предложил Ферстаппену новый долгосрочный контракт

Команда хочет сохранить четырехкратного чемпиона мира, увеличив его зарплату и убрав пункт о досрочном расторжении

Самое читаемое

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
2 Августа 15:29
Мировой футбол

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Торжество, как ожидается, пройдет на родном острове португальского футболиста
Тяжелая утрата для "Шамахы": трагически погиб 13-летний футболист клуба
1 Августа 23:04
Азербайджанский футбол

Тяжелая утрата для "Шамахы": трагически погиб 13-летний футболист клуба

Юный футболист попал в смертельное ДТП
Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу
3 Августа 08:15
Мировой футбол

Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу

Каталонский клуб закроет сделку с саудовским "Аль-Хилалем" по покупке футболиста уже в ближайшие дни
Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1
3 Августа 02:20
Формула 1

Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1

Ранее в этом сезоне Юки Цуноду связывали с возможным переходом в "Хаас"