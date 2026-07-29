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Льюис Хэмилтон: "Во второй половине сезона стану сильнее"

Формула 1
Новости
29 Июля 2026 11:11
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Льюис Хэмилтон: "Во второй половине сезона стану сильнее"

Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон выразил уверенность, что во второй половине сезона сможет выступить сильнее.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RacingNews365, британский гонщик ушел на летний перерыв на втором месте в личном зачете. Хэмилтон одержал одну победу и во всех 11 гонках сезона финишировал в первой шестерке. От лидера чемпионата Кими Антонелли его отделяют 50 очков.

41-летний пилот положительно оценил работу "Феррари" над развитием болида.

"Первая половина сезона прошла для нас отлично, учитывая, что по темпу и мощности на прямых мы уступали примерно три-четыре десятых секунды. Я знаю, что команда усердно работает над обновлениями.

Мы привозили новинки практически на каждый гоночный уик-энд. Надеюсь, обновления появятся и во второй половине сезона. Мы продолжим бороться", - сказал Хэмилтон.

Семикратный чемпион мира намерен использовать летний перерыв для восстановления.

"Думаю, во второй половине сезона стану сильнее. Обычно этот период складывается для меня успешнее. Использую перерыв, чтобы перезагрузиться и вернуться более сильным, физически подготовленным и психологически свежим", - добавил британец.

İdman.Biz
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