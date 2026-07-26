26 Июля 2026
RU

Клуб Роналду погряз в многомиллионных долгах

Футбол
Новости
26 Июля 2026 17:04
56
Клуб Роналду погряз в многомиллионных долгах

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями.

Как сообщает İdman.Biz, задолженность клуба из Эр-Рияда превысила 800 миллионов саудовских риялов (более 362 миллионов манатов).

Из-за финансовых проблем "Аль-Наср" приостановил подписание новых футболистов в летнее трансферное окно. Отмечается, что клуб не смог оформить даже некоторые трансферы, по которым уже было достигнуто соглашение.

Одним из вариантов выхода из кризиса рассматривается продажа части акций клуба. Сообщается, что соответствующие предложения изучает Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Напомним, что в сезоне-2025/2026 "Аль-Наср" стал чемпионом Профессиональной лиги Саудовской Аравии. До этого клуб в последний раз выигрывал национальное первенство в сезоне-2018/2019.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Инфантино обратился к сборной Аргентины: "Вы провели великолепный турнир"
18:00
Футбол

Инфантино обратился к сборной Аргентины: "Вы провели великолепный турнир"

Президент ФИФА поздравил аргентинскую команду с серебряными медалями чемпионата мира
Бывший футболист "Зиря" дебютировал за французский клуб
17:39
Футбол

Бывший футболист "Зиря" дебютировал за французский клуб

Айрон Гомис вышел в стартовом составе "Труа"
Главный тренер "Шафа": "К старту чемпионата команда будет готова лучше"
17:21
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Шафа": "К старту чемпионата команда будет готова лучше"

Заур Гашимов отметил, что новому составу необходимо время, чтобы сыграться
Урфан Аббасов: "Мы стараемся создать более боеспособную и сильную команду"
16:30
Футбол

Урфан Аббасов: "Мы стараемся создать более боеспособную и сильную команду"

Защитник объяснил, почему выбрал "Кяпаз", и заявил, что намерен доказать, что еще способен играть на высоком уровне
Баркола не хочет оставаться в "ПСЖ", а клуб завысил цену на его трансфер
16:12
Футбол

Баркола не хочет оставаться в "ПСЖ", а клуб завысил цену на его трансфер

Брэдли Баркола уже принял решение относительно своего будущего
"Ханкенди" подписал футболиста с опытом выступлений в Премьер-лиге
15:54
Азербайджанский футбол

"Ханкенди" подписал футболиста с опытом выступлений в Премьер-лиге

Полузащитник Ибрагим Гадирзаде перешел в клуб из "Карвана-Евлаха"

Самое читаемое

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет
24 Июля 10:26
Шахматы

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет - ВИДЕО

Выдающийся гроссмейстер оставил заметный след в истории азербайджанских шахмат

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО
25 Июля 10:14
ЧМ-2026

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО

Маркос Льоренте и Ферран Торрес отдыхают перед началом нового сезона

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"
24 Июля 17:29
Мировой футбол

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"

Лондонский клуб готов предложить за аргентинца крупную сумму и Виктора Дьокереша
Тренер сборной Испании ждет от Кукурельи обещанную татуировку
24 Июля 09:41
ЧМ-2026

Тренер сборной Испании ждет от Кукурельи обещанную татуировку

Луис де ла Фуэнте напомнил защитнику о пари после победы на ЧМ-2026