Клуб Роналду погряз в многомиллионных долгах

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями.

Как сообщает İdman.Biz, задолженность клуба из Эр-Рияда превысила 800 миллионов саудовских риялов (более 362 миллионов манатов).

Из-за финансовых проблем "Аль-Наср" приостановил подписание новых футболистов в летнее трансферное окно. Отмечается, что клуб не смог оформить даже некоторые трансферы, по которым уже было достигнуто соглашение.

Одним из вариантов выхода из кризиса рассматривается продажа части акций клуба. Сообщается, что соответствующие предложения изучает Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Напомним, что в сезоне-2025/2026 "Аль-Наср" стал чемпионом Профессиональной лиги Саудовской Аравии. До этого клуб в последний раз выигрывал национальное первенство в сезоне-2018/2019.