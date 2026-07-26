26 Июля 2026
RU

Главный тренер "Шафа": "К старту чемпионата команда будет готова лучше"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Июля 2026 17:21
19
Главный тренер "Шафа": "К старту чемпионата команда будет готова лучше"

Главный тренер футбольного клуба "Шафа" Заур Гашимов прокомментировал товарищеский матч с "Габалой" (1:1), передает İdman.Biz.

"Матч с "Габалой" стал для нас второй контрольной игрой. В целом команда показала хорошую игру. Футболисты старались выполнять поставленные перед ними задачи.

Несколько игроков, которые вышли на поле, провели с нами всего четыре-пять тренировок. Мы продолжаем комплектовать состав. Наша команда только формируется, поэтому футболистам нужно время, чтобы лучше понимать друг друга на поле. Мы понимаем, что времени осталось совсем немного. Однако к старту чемпионата команда будет готова лучше", - специалист поделился мнением с пресс-службой клуба.

Напомним, что в первом контрольном матче "Шафа" сыграла вничью с "Имишли" (2:2). Следующую товарищескую встречу команда проведет 31 июля против "Араз-Нахчывана".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ханкенди" подписал футболиста с опытом выступлений в Премьер-лиге
15:54
Азербайджанский футбол

"Ханкенди" подписал футболиста с опытом выступлений в Премьер-лиге

Полузащитник Ибрагим Гадирзаде перешел в клуб из "Карвана-Евлаха"
"Габала" и "Шафа" разошлись миром в товарищеском матче
25 Июля 21:20
Азербайджанский футбол

"Габала" и "Шафа" разошлись миром в товарищеском матче

Основные события развернулись во втором тайме
"Кяпаз" подписал замбийского вингера
25 Июля 21:00
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" подписал замбийского вингера

С 29-летним футболистом подписан контракт до конца сезона
Топ-10 трансферов чемпионата Азербайджана: кого подписали "Карабах", "Нефтчи" и "Сабах" - ОБЗОР İDMAN.BİZ
25 Июля 17:08
Азербайджанский футбол

Топ-10 трансферов чемпионата Азербайджана: кого подписали "Карабах", "Нефтчи" и "Сабах" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Самые статусные новички лета и сделки, способные изменить борьбу за титул

Сегодня поступят в продажу билеты на матч ЦСКА - "Карабах"
25 Июля 15:48
Азербайджанский футбол

Сегодня поступят в продажу билеты на матч ЦСКА - "Карабах"

Для болельщиков агдамского клуба выделено 800 мест
"Кяпаз" подписал Урфана Аббасова - ВИДЕО
25 Июля 13:47
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" подписал Урфана Аббасова - ВИДЕО

Опытный защитник заключил контракт до конца сезона

Самое читаемое

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет
24 Июля 10:26
Шахматы

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет - ВИДЕО

Выдающийся гроссмейстер оставил заметный след в истории азербайджанских шахмат

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО
25 Июля 10:14
ЧМ-2026

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО

Маркос Льоренте и Ферран Торрес отдыхают перед началом нового сезона

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"
24 Июля 17:29
Мировой футбол

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"

Лондонский клуб готов предложить за аргентинца крупную сумму и Виктора Дьокереша
Тренер сборной Испании ждет от Кукурельи обещанную татуировку
24 Июля 09:41
ЧМ-2026

Тренер сборной Испании ждет от Кукурельи обещанную татуировку

Луис де ла Фуэнте напомнил защитнику о пари после победы на ЧМ-2026