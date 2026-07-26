Главный тренер "Шафа": "К старту чемпионата команда будет готова лучше"

Главный тренер футбольного клуба "Шафа" Заур Гашимов прокомментировал товарищеский матч с "Габалой" (1:1), передает İdman.Biz.

"Матч с "Габалой" стал для нас второй контрольной игрой. В целом команда показала хорошую игру. Футболисты старались выполнять поставленные перед ними задачи.

Несколько игроков, которые вышли на поле, провели с нами всего четыре-пять тренировок. Мы продолжаем комплектовать состав. Наша команда только формируется, поэтому футболистам нужно время, чтобы лучше понимать друг друга на поле. Мы понимаем, что времени осталось совсем немного. Однако к старту чемпионата команда будет готова лучше", - специалист поделился мнением с пресс-службой клуба.

Напомним, что в первом контрольном матче "Шафа" сыграла вничью с "Имишли" (2:2). Следующую товарищескую встречу команда проведет 31 июля против "Араз-Нахчывана".