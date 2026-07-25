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Сегодня поступят в продажу билеты на матч ЦСКА - "Карабах"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Июля 2026 15:48
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Сегодня поступят в продажу билеты на матч ЦСКА - "Карабах"

Сегодня с 17:00 начнется продажа билетов на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между ЦСКА (София) и "Карабахом".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, приобрести билеты можно будет онлайн через iTicket.az.

Стоимость одного билета составляет 28 манатов.

На арене "Васил Левски" в Софии для болельщиков "Карабаха" выделено 800 мест.

Первый матч между командами в Баку завершился со счетом 0:0. Ответная встреча состоится 30 июля в Софии и начнется в 22:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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