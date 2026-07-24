"Нефтчи" получил арбитра, при котором уверенно побеждал в еврокубках – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Ответную встречу "Нефтчи" с минским "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги конференций обслужит рефери, при котором бакинский клуб одержал уверенную победу в выездном еврокубковом матче.

Как передает İdman.Biz, на предстоящем матче будет работать североирландская бригада арбитров во главе с Тимом Маршаллом. Помощниками главного судьи станут Георгиос Аргиропулос и Райан Келси. Функции четвертого арбитра выполнит Шейн Макгонигл.

Отметим, что Тим Маршалл уже пересекался с "Нефтчи", причем тот матч завершился уверенной победой бакинского клуба. 11 июля 2019 года североирландец судил выездную встречу "нефтяников" с молдавской "Сперанцей" в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Команда, которую в тот период возглавлял Роберто Бордин, победила в Кишиневе со счетом 3:0. Голы забили Эмин Махмудов, Стивен Жозеф-Монроз и Рахман Гаджиев.

В ответной встрече "Нефтчи" разгромил молдавский клуб со счетом 6:0 и прошел в следующий раунд с общим результатом 9:0.

Маршалл также обслуживал матч с участием молодежной сборной Азербайджана. 6 июня 2019 года он работал на выездной игре азербайджанской команды против Лихтенштейна в квалификации чемпионата Европы среди футболистов до 21 года. Встреча завершилась поражением сборной Азербайджана со счетом 0:1.

Напомним, ответный матч "Динамо" (Минск) – "Нефтчи" состоится 30 июля в болгарском городе Стара-Загора и начнется в 21:00 по бакинскому времени. В первой встрече белорусская команда победила в Баку со счетом 4:2.