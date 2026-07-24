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Матч "Зиря" с "Пайде" рассудят хорватские арбитры

Азербайджанский футбол
Новости
24 Июля 2026 16:59
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Матч "Зиря" с "Пайде" рассудят хорватские арбитры

Стали известны судейские назначения на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между футбольными клубами "Зиря" и "Пайде".

Как сообщает İdman.Biz, главным арбитром встречи назначен хорват Дарио Бел.

Помогать ему будут соотечественники Иван Янич и Дино Кнез. Обязанности четвертого судьи выполнит Патрик Павлешич.

Ответная встреча между "Зиря" и "Пайде" состоится 30 июля в Баку.

После поражения в первой встрече со счетом 0:1 "Зиря" необходимо победить дома с разницей как минимум в два мяча для выхода в следующий раунд по итогам основного времени. Победа в один мяч переведет матч в дополнительное время.

İdman.Biz
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