Матч "Зиря" с "Пайде" рассудят хорватские арбитры

Стали известны судейские назначения на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между футбольными клубами "Зиря" и "Пайде".

Как сообщает İdman.Biz, главным арбитром встречи назначен хорват Дарио Бел.

Помогать ему будут соотечественники Иван Янич и Дино Кнез. Обязанности четвертого судьи выполнит Патрик Павлешич.

Ответная встреча между "Зиря" и "Пайде" состоится 30 июля в Баку.

После поражения в первой встрече со счетом 0:1 "Зиря" необходимо победить дома с разницей как минимум в два мяча для выхода в следующий раунд по итогам основного времени. Победа в один мяч переведет матч в дополнительное время.