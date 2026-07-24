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Матеуш Кохальски: "У нас были определенные недостатки"

Азербайджанский футбол
Новости
24 Июля 2026 13:56
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Матеуш Кохальски: "У нас были определенные недостатки"

Вратарь футбольного клуба "Карабах" Матеуш Кохальски прокомментировал ничью с ЦСКА (София) со счетом 0:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

"Получилась тяжелая игра против очень хорошей команды. Соперник отдал на поле все силы и действовал против нас очень достойно. Мы тоже хотели победить, но, к сожалению, не смогли этого добиться", - цитирует польского голкипера futbolxeber.az.

По словам Кохальски, добиться нужного результата "Карабаху" помешали ошибки и слабая реализация. "У нас были определенные недостатки. Мы не воспользовались голевыми моментами, и это повлияло на итоговый результат. Кроме того, допустили много потерь мяча. В гостях необходимо действовать внимательнее", - отметил он.

Вратарь подчеркнул, что команда намерена скорректировать свою игру перед ответной встречей и добиться выхода в следующий раунд. "Мы должны кое-что изменить. Во втором матче сделаем все возможное для победы. Наша цель - пройти дальше на выезде. В любом случае "Карабах" является командой высокого уровня, и мы должны доказать это в ответной игре", - заявил Кохальски.

Футболист также поблагодарил болельщиков за поддержку. "Как и в предыдущем домашнем матче, фанаты снова прекрасно нас поддерживали. Мы очень хотели их порадовать. Верю, что в следующих встречах сможем дать им больше поводов для радости", - добавил голкипер.

İdman.Biz
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