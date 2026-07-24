Сегодня в ПФЛ состоятся выборы президента

Сегодня в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) состоятся выборы президента организации.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие пройдет в отеле Holiday Inn Baku и начнется в 12:00. В ходе заседания будет заслушан отчет Общественного объединения "Профессиональная футбольная лига", а также состоятся выборы исполнительного органа и обсуждение других вопросов.

В настоящее время единственным кандидатом на пост президента ПФЛ является действующий руководитель организации Эльхан Самедов.

В мероприятии примут участие представители клубов Азербайджанской Премьер-лиги, Первой лиги и Второй лиги. Также ожидается рассмотрение предложений и мнений команд.