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Сегодня в ПФЛ состоятся выборы президента

Азербайджанский футбол
Новости
24 Июля 2026 11:56
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Сегодня в ПФЛ состоятся выборы президента

Сегодня в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) состоятся выборы президента организации.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие пройдет в отеле Holiday Inn Baku и начнется в 12:00. В ходе заседания будет заслушан отчет Общественного объединения "Профессиональная футбольная лига", а также состоятся выборы исполнительного органа и обсуждение других вопросов.

В настоящее время единственным кандидатом на пост президента ПФЛ является действующий руководитель организации Эльхан Самедов.

В мероприятии примут участие представители клубов Азербайджанской Премьер-лиги, Первой лиги и Второй лиги. Также ожидается рассмотрение предложений и мнений команд.

İdman.Biz
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