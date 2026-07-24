Азербайджан сохранил 26-е место в рейтинге УЕФА

Азербайджан продолжает занимать 26-е место в рейтинге стран УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, после последних матчей представителей Премьер-лиги Азербайджана в еврокубках коэффициент страны в сезоне-2026/2027 достиг 1,875 балла, а общий показатель вырос до 20,437.

Значительный вклад в текущем сезоне внесли "Сабах", "Карабах" и "Зиря", преодолевшие первый квалификационный раунд.

"Сабах" в Лиге чемпионов УЕФА дважды обыграл валлийский "Нью-Сейнтс" - 2:0 и 2:1. "Карабах" в Лиге Европы УЕФА выбил исландский "Вестри", победив в обоих матчах со счетом 3:0. "Зиря" в Лиге конференций УЕФА с аналогичными результатами прошел грузинское "Торпедо".

Затем "Сабах" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА победил финский "КуПС" со счетом 1:0 и принес Азербайджану еще 0,250 балла.

Поражение "Нефтчи" от минского "Динамо" со счетом 2:4 в Лиге конференций УЕФА не повлияло на коэффициент страны.

В последнем туре "Карабах" сыграл вничью с ЦСКА (София) - 0:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Этот результат добавил в актив Азербайджана еще 0,125 балла.

В тот же день "Зиря" уступил в гостях эстонскому "Пайде" со счетом 0:1 в Лиге конференций УЕФА. Поражение не изменило позицию страны в рейтинге.

Азербайджан с 20,437 балла занимает 26-е место. На 25-й позиции располагается Израиль с 21,500 балла, а идущая 27-й Болгария имеет 18,562.

Рейтинг стран УЕФА возглавляет Англия, набравшая 101,852 балла.