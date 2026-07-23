Гурбан Гурбанов: "Если Эльвин Джафаргулиев продолжит играть на таком уровне, то вполне может выйти в основе"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал ничью с болгарским ЦСКА (0:0) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает İdman.Biz.

"Получилась напряженная игра против сильного соперника. В целом команды уже хорошо знают друг друга. Были ошибки с обеих сторон, поэтому думаю, что ответная встреча получится не менее интересной.

Пока я еще не определился со стартовым составом на следующий матч. В ближайшие дни все станет ясно. Если Эльвин [Джафаргулиев] продолжит играть на таком уровне, то вполне может выйти в основе.

Мы чувствуем уважение со стороны соперников, но должны подтверждать его своей игрой. Для этого необходимо добиваться стабильных результатов.

Что касается радости ЦСКА после ничьей, то это вполне понятно. Они сыграли на выезде, надежно действовали в обороне и быстро переходили в контратаки. Обе команды обладают опытом выступлений в еврокубках. Мы не настолько большой клуб, чтобы наше поражение стало сенсацией, поэтому в ответной встрече нужно быть максимально внимательными. У нас есть все, чтобы победить ЦСКА, но и у соперника достаточно сил, чтобы добиться успеха", — заявил Гурбанов.