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"Карабах" сегодня примет ЦСКА в Лиге Европы

Азербайджанский футбол
Новости
23 Июля 2026 10:14
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"Карабах" сегодня примет ЦСКА в Лиге Европы

Футбольный клуб "Карабах" сегодня проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Гурбана Гурбанова примет в Баку болгарский ЦСКА (София).

Встреча состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.

Главным арбитром матча назначен итальянский рефери ФИФА Даниэле Киффи.

Ответная встреча пройдет 30 июля в Софии.

Победитель противостояния в третьем квалификационном раунде сыграет с сильнейшей командой пары "Шериф" (Молдова) - "Маккаби" (Тель-Авив).

İdman.Biz
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