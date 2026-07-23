Эмин Махмудов забил десятый гол в еврокубках за "Нефтчи"

Полузащитник "Нефтчи" Эмин Махмудов забил десятый гол в еврокубках в составе бакинского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, юбилейный мяч футболист провел в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против минского "Динамо".

Махмудов достиг этой отметки в своем 26-м еврокубковом матче за "Нефтчи".

Он стал шестым футболистом, забившим не менее десяти голов в составе азербайджанских клубов на континентальных турнирах.

Махмудов также является лучшим бомбардиром "Нефтчи" в еврокубках.