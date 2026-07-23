Сегодня "Зиря" сыграет с "Пайде" в Эстонии

Футбольный клуб "Зиря" сегодня проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает İdman.Biz, соперником азербайджанской команды станет эстонский "Пайде".
Встреча пройдет на стадионе "Раннастаадион" в Пярну и начнется в 20:00 по бакинскому времени.
Матч обслужит молдавский арбитр Роман Житари.
Ответная встреча состоится 30 июля.
Победитель противостояния в третьем квалификационном раунде сыграет с сильнейшей командой пары "Санта-Колома" (Андорра) - "Рапид" (Австрия).