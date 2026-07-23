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Азербайджан сохранил позицию в рейтинге УЕФА

Азербайджанский футбол
Новости
23 Июля 2026 11:26
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Азербайджан сохранил позицию в рейтинге УЕФА

Положение Азербайджана в рейтинге УЕФА не изменилось после последних матчей национальных клубов в еврокубках.

Как сообщает İdman.Biz, коэффициент страны в сезоне-2026/2027 составляет 1,750 балла.

Значительный вклад в этот показатель внесли успешные выступления "Сабаха", "Карабаха" и "Зиря" в первом квалификационном раунде.

"Сабах" в Лиге чемпионов УЕФА дважды победил валлийский "Нью-Сейнтс" со счетом 2:0 и 2:1. "Карабах" в Лиге Европы УЕФА по сумме двух встреч обыграл исландский "Вестри" со счетом 3:0, а "Зиря" в Лиге конференций УЕФА выбил грузинское "Торпедо" с общим результатом 6:0.

Затем "Сабах" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА победил финский "КуПС" со счетом 1:0 и принес Азербайджану еще 0,250 балла.

Поражение "Нефтчи" от минского "Динамо" со счетом 2:4 в первой встрече второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА не повлияло на позицию страны в таблице.

Общий рейтинг Азербайджана составляет 20,312 балла. Страна занимает 26-е место.

На 25-й позиции располагается Израиль с 20,750 балла, а идущая 27-й Болгария имеет 18,562 балла.

Рейтинг стран УЕФА возглавляет Англия, набравшая 101,852 балла.

İdman.Biz
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