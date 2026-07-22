Юрий Вернидуб: "Не хочу говорить о футболистах"

Главный тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб заявил, что берет на себя ответственность за поражение в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против минского "Динамо".

Как сообщает İdman.Biz, об этом специалист сказал на послематчевой пресс-конференции после домашнего поражения со счетом 2:4.

"В поражении виноват я. Первые 15-20 минут наша команда полностью контролировала игру и забила два мяча. Затем на поле начались ошибки. Эмиль Балаев получил травму еще в первом тайме, но продолжил играть. Несмотря на это, мы пропустили. На перерыв тоже ушли, ведя в счете. В тот момент настроение было отличным. Все пропущенные мячи стали следствием наших ошибок", - сказал Вернидуб.

По словам наставника, команда не сумела реализовать несколько хороших моментов.

"Когда ты не забиваешь, забивает соперник. Нам нужно проанализировать эту игру и сделать выводы. Не хочу говорить о футболистах. Это было бы неправильно".

Вернидуб также подчеркнул, что не думает об отставке.

"Мы будем готовиться к ответному матчу. На выезде тоже можно победить. Тренеру нужно дать возможность работать. Частая смена специалистов не приводит к хорошим результатам. В футболе бывают и поражения. Такое случается".

Отметим, что ответная встреча состоится 30 июля. Победитель противостояния выйдет в следующий раунд, где встретится с сильнейшим в паре "Железничар" (Сербия) - "Брага" (Португалия).